

Serbest Kürsü'de dün şampiyonluk yarışı ve Fenerbahçe'yi masaya yatıran SABAH Spor Yazarları, bugün de Galatasaray ve Trabzonspor'u değerlendirdi… İşte yorumlar:







GALATASARAY-TUDOR İLİŞKİSİ UZUN VADELİ OLUR MU?







LEVENT TÜZEMEN: Futbolda üç kural var, iyi besleneceksin, iyi çalışacaksın ve iyi dinleneceksin. Birçok gazetede yer aldı maç yorumum. Demiştim ki, "Niye Selçuk sakatlanmıyor bu idman temposunda?" Çünkü kendine iyi bakıyor da ondan... İyi dinleniyor, çalışıyor ve sakatlanmıyor. Selçuk, Tudor'la ikinci baharını yaşar. Ama herkes sonuçlara bakar, kim çok koşmuş, ona bakmaz. İddia ediyorum, Tudor devre arası gelmiş olsa ve transfer mühendisliği ona bırakılsa bugün Galatasaray zirvenin ortağı olurdu. Artık zirveyle koptu, ikincilik için uğraşıyorlar, 8 puanı kapatma imkanı yok. Tudor'un geleceğini belirleyecek olan bence mali kongredir. Bu mali kongre Galatasaray'ın geleceği ile ilgili çok şeye gebe. Neden? Çünkü Galatasaray'da çok önemli toplantılar var. Galatasaray'ın ekonomik yapısı, harcamaları ve yönetimi masaya yatırılıyor. Buralarda yönetim için, "Mayısta seçime git, yoksa ibra olmazsın" kararı çıkacak. Net söylüyorum. Mayısta seçim kararı çıkacak, herkesin bakış açısı bu. Bunu yaptığın takdirde Galatasaray'ın ya yeni yönetimi olacak ya da başkan Dursun Özbek geliştirilmiş bir yönetimle devam etmek zorunda kalacak. Bu yönetim değişebilir. Tudor'un bir lafını okudum bu arada, "Oynadığınız oyundan keyif alın, sonuçlara bakmayın." İyi de burası Galatasaray, burada sonuç almak zorundasın. 'Takım koşsun' deyip geçilmez, burası atletizm takımı değil.







METİN TEKİN: Tudor'un seçilme biçimini soru işaretleriyle karşılamıştım. Karabük'te 20 maç oynayıp, "Evet, Galatasaray'ın hocasıdır" demek, bunu işaret ediyor. Galatasaray yönetimi, onda potansiyel gördü. Bugüne kadar ne oldu? İstenen sonuçlar tam da alınamadı ama yeni bir oyun oluşturmaya çalışan bir Tudor var. Tavır ve davranışlarıyla Galatasaraylıların hoşuna gittiğini söyleyebiliriz. Fakat şu var, daha çok koşturan değil, Riekerink'i geçen değil, diğer teknik adamları sonuçlarıyla da geçen bir teknik adam olmalı. Gelecek sezon da şans bulacağına eminim ama başarı konusunda ciddi soru işaretlerim sürüyor. Oyun sadece fizik kalite üzerine oturtulmaz. Bir de Galatasaray güçlü bir oyunla kazanmadı maçlarını Tudor'la. Son saniye golleriyle kazandı. Kazandığı iki maç da böyle. Doğruya gidiş olabilir ama bu güçlü bir oyunu anlatmaz.







KADROSUNU KURMALI...



MURAT ÖZBOSTAN: Her teknik adam değişikliği sonrası bir fırtına eser. Galatasaray da şu an bunu yaşıyor. Medyaya ve yorumlara bakarsak, yepyeni bir Galatasaray'dan bahsediliyor. Oysa değişen büyük bir şey yok. Zaten kimse de İgor Tudor'dan 3-4 haftada bir mucize beklemiyor. Galatasaray yeni bir döneme girmiştir. Zaman lazımdır! Tudor ve ekibi için sağlıklı bir değerlendirme yapmak için kendi kadrosuyla oynayacağı önümüzdeki sezonu beklemek en doğrusu.







kaynak:sabah