Galatasaray, Atletico Madrid maçında kaybetmesine rağmen yeni transferlerden Jason Denayer tribünlerden alkış aldı.



FutbolArena - Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Atletico Madrid'e sahasında 0-2 yenildi. Taraftarlar mağlubiyet sonrası yönetimi istifaya davet ederken, maçın tek kazançlı yanı yeni transfer Denayer'in göz dolduran performansı oldu.







Manchester City'nin bonservisini elinde bulundurduğu 20 yaşındaki Jason Denayer, Galatasaray'da bir yıllık kiralık olarak oynayacak.



