GALATASARAY-ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray Atletico Madrid maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zor bir sınava çıkıyor. İspanya Ligi'nde son yıllarda başarılarıyla büyük takımlara kafa tutan Atletico Madrid deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar ligde puan kayıplarına devam ederken Avrupa Ligi'nde tara
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında yarın İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla karşılaşacak. Türk Telekom Arena'da oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray Atletico Madrid maçı TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak doğrudan gruplara kalma hakkı elde eden Galatasaray, C Grubu'nda İspanya'nın Atletico Madrid, Portekiz'in Benfica ve Kazakistan'ın Astana takımlarıyla eşleşti.
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