Galatasaray Atletico Madrid maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zor bir sınava çıkıyor. İspanya Ligi'nde son yıllarda başarılarıyla büyük takımlara kafa tutan Atletico Madrid deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar ligde puan kayıplarına devam ederken Avrupa Ligi'nde tara