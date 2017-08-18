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Galatasaray, Asamoah İçin Juventus'a 7 Milyon Euro Bonservis Ödeyecek

GALATASARAY, ASAMOAH İÇİN JUVENTUS'A 7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEYECEK

Galatasaray, anlaşma sağladığı Kwadwo Asamoah için İtalyan devi Juventus'a 7 milyon Euro bonservis ödeyecek. Sarı-Kırmızılılar, oyuncuya ise 2.3 milyon Euro ödeyecek.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 21:50
Puan Ver : Galatasaray, Asamoah İçin Juventus'a 7 Milyon Euro Bonservis Ödeyecek(10/10)6

Galatasaray'ın, Juventus ve Kwadwo Asamoah ile anlaştığı ifade edildi. İşte ödenecek rakamlar...

BONSERVİS İÇİN 7 MİLYON EURO VERİLECEK

İddialara göre; daha önce Juventus'a 4 milyon Euro öneren Galatasaray, İtalyan kulübüne 7 milyon Euro ödemeyi kabul edince anlaşma sağlandı. Kwadwo Asamoah'ın ise Galatasaray'dan yıllık 2.3 milyon Euro net maaş alacağı bilgisi verildi. Juventus'tan 1.4 milyon Euro alan Ganalı oyuncunun, bu nedenle Galatasaray'a transfer olmayı istediği belirtildi.

Transferin önündeki tek engelin Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin onayı olduğu notu düşüldü. Allegri'nin de onayının alınmasıyla birlikte 28 yaşındaki yıldızın sağlık kontrolüne gireceği ve Galatasaray'a transfer olacağı vurgulandı.

JUVENTUS'TAN ASAMOAH İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Juventus Genel Menajeri Beppe Marotta, Asamoah ile yaptıkları görüşmenin detaylarını anlatırken, Galatasaray itirafında da bulundu.

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Asamoah'ın gelecğei hakkında konuşan Juventus Genel Menajeri Beppe Marotta, Galatasaray'ın yıldız oyuncuyla ilgilendiğini doğruladı.

"ASAMOAH, GALATASARAY'IN İLGİSİNDEN BAHSETTİ"

Transferler konusunda Çizme basınına konuşan Beppe Marotta Asamoah ile ilgili "Asamoah da Galatsaray'ın ilgisinden bahsetti ama ayrılmak istediğini söylemedi. Bunlar transfer döneminin tipik durumları. Gelecek teklifleri değerlendirebileceğimiz 15 günümüz var" ifadelerini kullandı.

Asamoah ile sol bekte görev alan Alex Sandro'nun takımda kalacağını açıklayan Marotta, "Alex burada kalmak istediğini söyledi. Bu yüzden gelen teklifleri reddettik. Mautidi için PSG ile sözlü bir anlaşma yaptık. Yakında resmiyete kavuşacak" ifadelerini kullandı.

"TUTMAK İSTEMİYORUZ"

Takımdan ayrılmak isteyenlerle yollarını ayırabileceklerini dile getiren Marotta, "Kaliteli oyunculardan oluşan bir model yarattık. Transferde fırsatlardan yararlanmak istiyoruz ve mutsuz oyuncuları takımda tutmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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