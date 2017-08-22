GALATASARAY, ARDA TURAN İÇİN İKİNCİ KEZ TEKLİF YAPACAK
Galatasaray, Real Betis maçında kulübeden çıkamayan Arda Turan için tekrar teklifte bulunacak.
Tüm Galatasaraylılar'ın yolunu gözlediği Arda Turan, Katalan ekibiyle bir an önce yollarını ayırıp, kiralık olarak yuvasına dönmeyi dört gözle bekliyor.
Tüm Galatasaraylıların yolunu gözlediği Arda Turan, Katalan ekibiyle bir an önce yollarını ayırıp, kiralık olarak yuvasına dönmeyi dört gözle bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği Arda için Barcelona'dan cevap bekliyor.
İKİNCİ GÖRÜŞME ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK
Son olarak sakatların çokluğu sebebiyle Real Betis maçında kadroya alınan ancak oyuna girmeyen milli futbolcu için ikinci bir görüşmenin, önümüzdeki günlerde bir kez daha yapılması bekleniyor.
Hatırlanacağı gibi Cim Bom, 30 yaşındaki oyuncuya senelik 4 milyon Euro, İspanyol devine de kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro önermişti.
Kaynak: haberinburada
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