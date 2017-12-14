GALATASARAY, ARDA HABERLERİNE SON NOKTAYI KOYDU
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Arda Turan transferi ilgili, "Herhangi bir görüşme olmadı. Çıkan haberler yalan değil, külliyen yalan." dedi.
Ocak ayı transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Arda Turan ismi her geçen gün yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Arda Turan'ın Barcelona'dan İstanbul'a gelmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in Arda Turan ile görüştüğü iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu ancak Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, her şeyi anlattı.
"BU YALAN DEĞİL, KÜLLİYEN YALAN"
Sporx'in haberine göre; Galatasaray - Arda Turan arasında herhangi bir görüşme olmadığını açıklayan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, "Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan arasında böyle bir görüşme olmadı. Ben de gazetelerden okudum, şaşırdım. Bu kadar iddialı bir şekilde kamuoyunda yer almasını hayretle izliyorum. Bu yalan değil, külliyen yalan" dedi.
"GOMIS BU HAFTA OYNAYACAK ŞEKİLDE PLANLARIMIZI YAPIYORUZ"
Gomis'in cezası hakkında da konuşan Ergün, "Gomis'ten bir maçlık ceza bekliyoruz, çünkü bunun geçmişte yakın emsalleri var. Gomis bu hafta oynayacak şekilde planlarımızı yapıyoruz. Takımın morali gayet iyi durumda, Tolga Ciğerci de Göztepe maçında bizimle olacak" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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