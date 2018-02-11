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Galatasaray, Antalyaspor sınavında

GALATASARAY, ANTALYASPOR SINAVINDA

Spor Toto Süper Ligde Galatasaray, yarın evinde Antalyaspor'la karşılaşacak.

Tarih : 11 Şubat 2018, 13:20
Puan Ver : Galatasaray, Antalyaspor Sınavında(7/10)3

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Galatasaray'ın 41 puanı bulunurken, oynadığı maçların 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Antalyaspor ise 21 puana sahip.

MUSLERA OYNAMAYACAK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı kaleci Fernando Muslera, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in, bu sezon ilk kez lig maçında görev alamayacak Muslera'nın yerine Cedric Carrasso'ya kaleyi emanet etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Jason Denayer ile Fernando Reges de Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.

MARIANO VE FEGHOULI CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Antalyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 22. haftasındaki Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

GALATASARAY SAHASINDA 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 16 resmi maçta rakiplerine yenilmedi.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 16 resmi maçtan 14 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, evinde oynadığı son 12 lig maçında ise 11 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

GALATASARAY ANTALYASPOR'A KARŞI ZORLANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de yarınki rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor. Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 20 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.

İki takım arasındaki son 20 lig maçında Galatasaray 7, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.

LİGDE 44. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 43 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 81 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Antalya'daki müsabaka 1-1 bitti.

GALATASARAY'IN 7 YENİLGİSİNDEN 4'Ü İSTANBUL'DA

İki takımın İstanbul'da yaptığı 21 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 12-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da eşitliği bozamadı.

Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 9 lig maçından 3'ünü Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 39 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Galatasaray 3-1 kazandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Antalyaspor  Sınavında    haber

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