Transferin hızlı takımlarından Galatasaray Odeabank için taraftarı heyecanlandıracak bir isim ortaya atıldı.



Transferin hızlı takımlarından Galatasaray Odeabank için taraftarı heyecanlandıracak bir isim ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andrew Goudelock'a teklif yaptığı öne sürüldü.