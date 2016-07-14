GALATASARAY, ANDREW GOUDELOCK'A TEKLİF YAPTI
Transferin hızlı takımlarından Galatasaray Odeabank için taraftarı heyecanlandıracak bir isim ortaya atıldı.
Transferin hızlı takımlarından Galatasaray Odeabank için taraftarı heyecanlandıracak bir isim ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andrew Goudelock'a teklif yaptığı öne sürüldü.
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