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Galatasaray, Altınordu'dan Mutlu Aksu Doğan'ı Transfer Etti

GALATASARAY, ALTINORDU'DAN MUTLU AKSU DOĞAN'I TRANSFER ETTİ

Galatasaray, Altınordulu 17 yaşındaki futbolcu Mutlu Aksu Doğan'ı bedelsiz olarak transfer etti. Doğan, eğer satılırsa bonservisin yarısını İzmir ekibi alacak.

Tarih : 13 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : Galatasaray, Altınordu'dan Mutlu Aksu Doğan'ı Transfer Etti(8/10)4

Genç yeteneklere yatırım yapma kararı alan Galatasaray'ın scout ekibinin uzun süredir izlediği ve olumlu rapor verdiği Altınordu Kulübü'nde forma giyen Mutlu Aksu Doğan'ı kadrosuna kattığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Sportif Direktör Cenk Ergün'ün de yakından takip edip onay verdiği transfer için resmi imzalarda atıldı. 10 numara pozisyonunda forma giyen Mutlu Aksu Doğan ile profesyonel sözleşme imzalandı.

GALATASARAY SATARSA YÜZDE 50'Sİ ALTINORDU'YA GİDECEK

Mutlu Aksu Doğan, ilk olarak U21 takımında yani Galatasaray alt yapısında düzenli olarak forma giyecek ve devre arası kampı başta olmak üzere Galatasaray A Takımı ile de zaman zaman antrenmanlara çıkarak tecrübe kazanacak.

Sarı-kırmızılılar bu transfer için Altınordu Kulübü'ne bir bedel ödemeyecek. Transferi halinde Altınordu'ya % 50 satış payı ödenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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