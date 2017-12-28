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Galatasaray Alt Yapısının Efsane İsmi Ali Yavaş, Kulübe Döndü

GALATASARAY ALT YAPISININ EFSANE İSMİ ALİ YAVAŞ, KULÜBE DÖNDÜ

Galatasaray altyapısından önemli futbolcuların yetişmesinde büyük payı olan Ali Yavaş, Fatih Terim'le birlikte kulübe döndü.

Tarih : 28 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Galatasaray Alt Yapısının Efsane İsmi Ali Yavaş, Kulübe Döndü(7/10)3

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyük bir değişim yaşanmaya başladı. Alt yapıya büyük önem veren Fatih Terim Galatasaray alt yapısında önemli futbolcuların yetişmesinde büyük payı olan eski alt yapı sorumulusu Ali Yavaş'ı yeniden göreve getirdi. Terim, alt yapının tüm yetkisini Ali Yavaş'a emanet etti. Gençlik döneminde Galatasaray'da futbol oynayan Yavaş, Yavaş, 2002-2008 yılları arasında Sarı-kırmızılı takımın alt yapı sorumlusuydu.

EFSANE EKİP İLE DÖNÜYOR

Galatasaray alt yapısında görev yaptığı dönemde, Arda Turan, Uğur Uçar, Uğur Demirok, Sabri Sarıoğlu ve bir çok önemli futbolcuyu Türk futboluna kazandıran Yavaş'ın eski ekibini yeniden Florya'ya getirmesi bekleniyor. O ekipte efsane hocaların hocası Ahmet Keskinkılıç, Nedim Yiğit, Recep Yazıcı, Halim Fıçıcı ve Emrah Bayraktar gibi önemli isimler vardı.

EMRAH BAYRAKTAR'IN DURUMU BELİRSİZ

Fatih Terim'in Milli Takım ekibinde bulunan Fatih İbradı, idari olarak alt yapıya ve Ali Yavaş'a destek verecek. Ancak Dursun Özbek'in sezon başında göreve getirdiği alt yapı sorumlusu Emrah Bayraktar'ın durumu ise belirsiz. Alt yapıda göreve alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

ALİ YAVAŞ KİMDİR?

1950 doğumlu olan Ali Yavaş Karagümrük ve Altay'da futbol oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer oldu. 1980 yılında futbola veda ettikten sonra Kasımpaşa ve İstanbulspor'da teknik direktörlük yaptı. Jupp Derwall döneminde Galatasaray'da idari menajerlik görevi yaptı. 2002 yılında ise alt yapının başına getirildi. Onun görev aldığı dönemde altın çağını yaşayan Galatasaray alt yapısı sayısız oyuncuyu Türk futboluna kazandırdı. 2009 yılında kendi isteğiyle Azerbaycan'ın Qabala takımını giden Ali Yavaş 3-4 yıllık çalışmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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