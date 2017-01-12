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galatasaray ahmet çalık'ı kap'a bildirdi

GALATASARAY AHMET ÇALIK'I KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık transferini KAP'a bildirdiğini duyurdu

Tarih : 12 Ocak 2017, 17:46
Puan Ver : Galatasaray Ahmet Çalık'ı Kap'a Bildirdi(7/10)9


Galatasaray, bir süredir transfer gündeminde olan Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Ahmet Çalık'la görüşmelere başlandığını açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Gençlerbirliği Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.



Gençlerbirliği'nin A takımında 2011'den beri oynayan Ahmet, çıktığı 118 maçta 4 gol kaydetti. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, A Milli Takım formasını da 7 kez giydi.



 



kaynak:sabah








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