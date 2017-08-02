GALATASARAY, ADA'YI GÖZDEN ÇIKARDI! İŞTE DEĞERİ
Riva ve Florya arazilerini banka borçlarını kapatmak amacıyla satan sarı-kırmızılı yönetimin şimdi de Galatasaray Adası'nı gözden çıkarmayı planladığı iddia ediliyor.
Riva ve Florya arazilerini banka borçlarını kapatmak amacıyla satan sarı-kırmızılı yönetimin şimdi de G.Saray Adası'nı gözden çıkarmayı planladığı iddia ediliyor. Kulislerde konuşulan rakam 125 milyon dolar.
RİVA VE FLORYA ARAZİLERİNİ DE SATMIŞTI
Galatasaray, Emlak Konut GYO ile Riva ve Florya arazileri için anlaşmış yapılan ihale sonrası kulübün payı 508 milyon TL olarak belirlenmişti.
Sözcü'nün haberine göre, yönetim, parayı ödeme takviminden önce bozdurmuş ve banka borçlarının yarısını kapatmıştı. Borçları tamamen kapatmayı hedefleyen Başkan Dursun Özbek'in yine Emlak GYO ile ortak hareket ederek 'Ada'yı 125 milyon dolara' satarak, burayı kamunun hizmetine sunacağı ve turistik alan olacağı dedikodusu kulislerde konuşuluyor.
YIKIM HARABEYE ÇEVİRDİ
İşletmecisi Mehmet Koçarslan'ı kaçak yapılanmadan dolayı ihbar eden Özbek yönetimi yaz başında Ada'yı yıkım sonrası adeta harabeye çevirmişti.
Koçarslan, yönetimin halen kiracı olarak görülüyor. Son dedikodu ise camiayı huzursuz etmeye başladı. Kulübün varlıklarının satılmasına karşı çıkan üyeler, yönetimin Galatasaray Adası'nı satmayı planladığını öne sürerek, "Ada, Galatasaray'ındır" diyor.
Ancak Ada imara açılırsa turistik bir tesis olacak ve kamunun yararlanacağı bir alan olacak.
Kaynak: haberinburada
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