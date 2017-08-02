Sarı Kırmızılı Kulüp, Galatasaray Adası'nın satılacağı iddiasına "Bu yönde alınmış bir karar ya da girişim yoktur" açıklamasıyla yanıt verdi.

Galatasaray Adası'nın satılacağı iddialarına sarı kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Galatasaray Adası'nın satılacağı yönündeki haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

"SATIŞ KONUSUNDA BİR GİRİŞİM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Galatasaray Adası'nın satış yetkisinin genel kurulda olduğu belirtilirken "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü'ne göre satış yetkisi yönetimde değil genel kuruldadır ve Galatasaray Adası ile ilgili bu yönde ne alınmış bir karar ne de bir girişim söz konusudur" denildi.

Kaynak: haberinburada