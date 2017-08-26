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GALATASARAY, 8 SEZON SONRA İLK KEZ LİGE 3'TE 3'LE BAŞLADI


Galatasaray, 8 Sezon Sonra İlk Kez Lige 3'te 3'le Başladı
Tarih : 26 Ağustos 2017, 01:00
Puan Ver : Galatasaray, 8 Sezon Sonra İlk Kez Lige 3'te 3'le Başladı(6/10)2

Süper Lig'in 3. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ligin yeni ekibi Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Maçın hakimiyetini baştan sona elinde bulunduran Sarı-Kırmızılılar, Tolga Ciğerci (2) ve Gomis'in penaltıdan attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

8 SENE SONRA 3'TE 3 YAPTILAR

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takım Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başladı. Galatasaray 2009/2010 sezonundan sonra ilk kez lige 3'te 3 yaparak başlamış oldu. O sezon ilk maçında deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0'la geçen Cimbom, ikinci maçında Denizlispor'u ve üçüncü maçında da Kayserispor'u 4-1'lik skorla yenerek 3'te 3 yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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