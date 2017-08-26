GALATASARAY, 8 SEZON SONRA İLK KEZ LİGE 3'TE 3'LE BAŞLADI
Süper Lig'in 3. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ligin yeni ekibi Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Maçın hakimiyetini baştan sona elinde bulunduran Sarı-Kırmızılılar, Tolga Ciğerci (2) ve Gomis'in penaltıdan attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
8 SENE SONRA 3'TE 3 YAPTILAR
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takım Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başladı. Galatasaray 2009/2010 sezonundan sonra ilk kez lige 3'te 3 yaparak başlamış oldu. O sezon ilk maçında deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0'la geçen Cimbom, ikinci maçında Denizlispor'u ve üçüncü maçında da Kayserispor'u 4-1'lik skorla yenerek 3'te 3 yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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