Süper Lig'in 3. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ligin yeni ekibi Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Maçın hakimiyetini baştan sona elinde bulunduran Sarı-Kırmızılılar, Tolga Ciğerci (2) ve Gomis'in penaltıdan attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

8 SENE SONRA 3'TE 3 YAPTILAR

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takım Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başladı. Galatasaray 2009/2010 sezonundan sonra ilk kez lige 3'te 3 yaparak başlamış oldu. O sezon ilk maçında deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0'la geçen Cimbom, ikinci maçında Denizlispor'u ve üçüncü maçında da Kayserispor'u 4-1'lik skorla yenerek 3'te 3 yapmıştı.

Kaynak: haberinburada