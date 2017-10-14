GALATASARAY, 3 BÜYÜKLER ARASINDA İLK 8 HAFTADA RAKİBİNE EN ÇOK FARK ATAN TAKIM OLDU
Galatasaray, ilk 8 haftada Beşiktaş'a 8, Fenerbahçe'ye 11 puan fark atarak bu alanda bir rekora imza attı.
Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Galatasaray, ilk 8 haftada kırılması güç bir rekora imza attı.
Konyaspor galibiyeti ile 22 puana yükselen Galatasaray, 14 puanlı Beşiktaş'a 8; bir maçı eksik Fenerbahçe'ye de 11 puan fark atmayı başardı.
BU ALANDA BİR İLK
Opta verilerine göre Galatasaray, Süper Lig tarihinde üç büyükler arasında ilk 8 haftanın ardından diğer iki rakibine en az 8'er puan fark atmayı başaran tek takım oldu.
Kaynak: haberinburada
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