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Galatasaray, 3 Büyükler Arasında İlk 8 Haftada Rakibine En Çok Fark Atan Takım Oldu
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Galatasaray, 3 Büyükler Arasında İlk 8 Haftada Rakibine En Çok Fark Atan Takım Oldu

GALATASARAY, 3 BÜYÜKLER ARASINDA İLK 8 HAFTADA RAKİBİNE EN ÇOK FARK ATAN TAKIM OLDU

Galatasaray, ilk 8 haftada Beşiktaş'a 8, Fenerbahçe'ye 11 puan fark atarak bu alanda bir rekora imza attı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 23:40
Puan Ver : Galatasaray, 3 Büyükler Arasında İlk 8 Haftada Rakibine En Çok Fark Atan Takım Oldu(8/10)4

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Galatasaray, ilk 8 haftada kırılması güç bir rekora imza attı.

Konyaspor galibiyeti ile 22 puana yükselen Galatasaray, 14 puanlı Beşiktaş'a 8; bir maçı eksik Fenerbahçe'ye de 11 puan fark atmayı başardı.

BU ALANDA BİR İLK

Opta verilerine göre Galatasaray, Süper Lig tarihinde üç büyükler arasında ilk 8 haftanın ardından diğer iki rakibine en az 8'er puan fark atmayı başaran tek takım oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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