GALATASARAY, 2. LİG'DE OYNAYAN OLİVERA İLE ANLAŞTI
Galatasaray, Uruguay 2. Ligi'nde Atenas forması giyen genç sol bek oyuncusu Mathias Olivera'yla anlaştı.
Galatasaray, sol bek transferi için Mathias Olivera ile anlaştı. Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Uruguaylı futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
2. LİG'DE OYNUYOR
Uruguay'da Nacional alt yapısında yetişen ve geçtiğimiz sezonu Uruguay 2. Ligi'nde Atenas takımında geçiren Mathias Olivera, defansif özellikleri ağırlıkta olan bir futbolcu olarak biliniyor.
97 doğumlu Mathias Olivera, Uruguay U20 takımında 28 maça çıktı ve 3 gole imza attı.
Kaynak: haberinburada
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