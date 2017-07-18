Galatasaray, sol bek transferi için Mathias Olivera ile anlaştı. Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Uruguaylı futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

2. LİG'DE OYNUYOR

Uruguay'da Nacional alt yapısında yetişen ve geçtiğimiz sezonu Uruguay 2. Ligi'nde Atenas takımında geçiren Mathias Olivera, defansif özellikleri ağırlıkta olan bir futbolcu olarak biliniyor.

97 doğumlu Mathias Olivera, Uruguay U20 takımında 28 maça çıktı ve 3 gole imza attı.

Kaynak: haberinburada