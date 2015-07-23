Galatasaray, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci dönem kamp çalışmaları kapsamında İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo ile yaptığı hazırlık maçını ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı.



Galatasaray, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci dönem kamp çalışmaları kapsamında İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo ile yaptığı hazırlık maçını ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı.







İkinci dönem kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.



Linz Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Emre Çolak (Penaltıdan) ve 37. dakikada Lukas Podolski kaydetti. Celta Vigo'nun tek golü ise 59. dakikada Aspas'tan geldi.