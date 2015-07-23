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galatasaray: 2 - celta vigo: 1

GALATASARAY: 2 - CELTA VİGO: 1

Galatasaray, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci dönem kamp çalışmaları kapsamında İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo ile yaptığı hazırlık maçını ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı.

Tarih : 23 Temmuz 2015, 09:27
Puan Ver : Galatasaray: 2 - Celta Vigo: 1(6/10)4


Galatasaray, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci dönem kamp çalışmaları kapsamında İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo ile yaptığı hazırlık maçını ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı.



İkinci dönem kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.

Linz Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Emre Çolak (Penaltıdan) ve 37. dakikada Lukas Podolski kaydetti. Celta Vigo'nun tek golü ise 59. dakikada Aspas'tan geldi.








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