GALATASARAY: 2 - CELTA VİGO: 1
Galatasaray, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci dönem kamp çalışmaları kapsamında İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo ile yaptığı hazırlık maçını ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı.
Galatasaray, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci dönem kamp çalışmaları kapsamında İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo ile yaptığı hazırlık maçını ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı.
İkinci dönem kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti.
Linz Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Emre Çolak (Penaltıdan) ve 37. dakikada Lukas Podolski kaydetti. Celta Vigo'nun tek golü ise 59. dakikada Aspas'tan geldi.
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