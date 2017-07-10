Galatasaray'da yeni uçaklar yolda... Taraftar yapılan 3 transferden sonra yeni isimleri beklemeye başladı. Sarı- Kırmızılı Yönetim'in önümüzdeki hafta Brezilyalı iki oyuncuyla el sıkışması bekleniyor. Cimbom, İspanyol ekibi Sevilla forması giyen 31 yaşındaki sağ bek Mariano ile el sıkıştı. Sambacı yıldız da İstanbul'a gelmek için can atıyor.

MARIANO'NUN BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO

Aslan, oyuncunun kulübü Sevilla'yı ikna etmek için büyük bir uğraş veriyor. Mariano'nun bonservisi 8 milyon Euro civarında. Galatasaray bu rakamı 5.5 milyon Euro'ya kadar indirmeye çalışıyor. Brezilyalı sağ bek, istikrarlı futboluyla tanınıyor. Sambacı geçen sezon 42 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi.

ARAO MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Galatasaray bir yandan da ön libero sorunun çözmek istiyor. Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen Willian Arao ile ilk teması kuran Cimbom, Tudor'un isteğini yerine getirmekte kararlı. 25 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca 188 maça çıktı ve 18 gol attı. Sambacı Arao, 1 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi. İki ismin transferi de bu hafta netlik kazanacak.

Kaynak: haberinburada