Motoruna Kuş Çarpan Thy Uçağı Acil İniş Yaptı, Yolcularının Tüm Masraflarını Karşıladı
Galatasaray, 2 Brezilyalı Futbolcunun Transferini Daha Bitirmek Üzere
Türkiye'ye Küsüp Çekilme Kararı Alan Almanlar'dan İncirlik'te Son Sortiler
4 Yılda 22 Ameliyat Oldu: Tek İsteği Çocuklarının Büyüdüğünü Görmek
"Son Durağım" Dediği Sevgilisi, İş Adamı Yurdal Sert'i Terk Etti
İnternetten İzlediği Videodan Etkilenerek Tayland Usulü Dondurma Üretti
Başakşehir'den Ayrılan Yalçın Ayhan, Malatyaspor'la Anlaştı
Gaziantepspor, Takım Kaptanı Elyasa Süme'yi Şike Yapmakla Suçladı
Mahkeme Salonuna Kadar Sırıta Sırıta Geldiler
Gürbulak Sınır Kapısı Yolunda Bomba Bulundu, Ulaşım Durdu
Süper Lig'in Yeni Hakeminin Balodaki Görüntüleri Ortalığı Karıştırdı
1 Milyon İnsanın Taptığı Tanrıça Ganga'nın Nehri Ganj Kirliliğe Yenik Düştü
'doğulu Ailesi'nin Yeni Gelinleri Neslihan Atagül'ün İkizi Gibi
Fransız Soletanche Freyssinet, Zetaş'ın Hisselerini Satın Alıyor
Şenol Güneş, Burak Yılmaz Ve Volkan Şen Transferine Onay Verdi
Türk İş Adamı Markafoni'yi 15 Milyon Dolara Satın Aldı
Yengesini Taciz Eden Babasını Öldürmüştü, 16 Yıl Hapis Cezası Aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3. Nükleer Proje İçin İlk Adımlarımızı Attık
Ekonomi Bakanlığı: 15 Temmuz Etkinliği İçin Avusturya'dan Talebimiz Olmadı
Medipol Başakşehir'de Aurelien Chedjou'nun Ayağı Kırıldı, En Az 3 Ay Yok

Galatasaray, 2 Brezilyalı Futbolcunun Transferini Daha Bitirmek Üzere

GALATASARAY, 2 BREZİLYALI FUTBOLCUNUN TRANSFERİNİ DAHA BİTİRMEK ÜZERE

Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 31 yaşındaki sağ bek Mariano ve Flamengo'da oynayan ön libero Arao'nun transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 17:10
Puan Ver : Galatasaray, 2 Brezilyalı Futbolcunun Transferini Daha Bitirmek Üzere(9/10)5

Galatasaray'da yeni uçaklar yolda... Taraftar yapılan 3 transferden sonra yeni isimleri beklemeye başladı. Sarı- Kırmızılı Yönetim'in önümüzdeki hafta Brezilyalı iki oyuncuyla el sıkışması bekleniyor. Cimbom, İspanyol ekibi Sevilla forması giyen 31 yaşındaki sağ bek Mariano ile el sıkıştı. Sambacı yıldız da İstanbul'a gelmek için can atıyor.

MARIANO'NUN BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO

Aslan, oyuncunun kulübü Sevilla'yı ikna etmek için büyük bir uğraş veriyor. Mariano'nun bonservisi 8 milyon Euro civarında. Galatasaray bu rakamı 5.5 milyon Euro'ya kadar indirmeye çalışıyor. Brezilyalı sağ bek, istikrarlı futboluyla tanınıyor. Sambacı geçen sezon 42 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi.

ARAO MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Galatasaray bir yandan da ön libero sorunun çözmek istiyor. Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen Willian Arao ile ilk teması kuran Cimbom, Tudor'un isteğini yerine getirmekte kararlı. 25 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca 188 maça çıktı ve 18 gol attı. Sambacı Arao, 1 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi. İki ismin transferi de bu hafta netlik kazanacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  2  Brezilyalı  Futbolcunun  Transferini  Daha  Bitirmek  Üzere    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER