İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın: Canımdan Can Gitti

GALATASARAY 2. BAŞKANI CENGİZ ÖZYALÇIN: CANIMDAN CAN GİTTİ

Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2-0'lık Östersunds mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Canımdan can gitti çocuklar." diyerek kısa konuştu.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 00:10
Puan Ver : Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın: Canımdan Can Gitti(6/10)2

Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 sona eren Östersunds maçının ardından çok kısa bir açıklama yaptı.

"CANIMDAN CAN GİTTİ"

Östersunds maçının ardından stattan ayrılırken basın mensuplarının sorularıyla karşılaşacan Cengiz Özyalçın, yorum yapmaktan kaçındı. Cengiz Özyalçın maçın ardından sadece "Canımdan can gitti çocuklar" ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise maç sonunda soruları yanıtlamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  2  Başkanı  Cengiz  Özyalçın  Canımdan  Can  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER