GALATASARAY 2 - 1 AKHİSAR BELEDİYESPOR
Galatasaray, Ziraat Türkiye KUpası E Grubu'ndaki ilk maçında Akhisar Belediyespor'u, seyircisi önünde 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, Ziraat Türkiye KUpası E Grubu'ndaki ilk maçında Akhisar Belediyespor'u, seyircisi önünde 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekibin gollerini 9. dakikada Umut ve 24. dakikada Bilal atarken, Akhisar'ın tek sayısı 49. dakikada Lua Lua'dan geldi. TT Arena'da tribünlerin büyük çoğunluğunun boş olduğu görülürken stadyuma gelen taraftarlar da Galatasaray yönetimini ve takımı protesto etti.
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