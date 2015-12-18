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galatasaray 2 - 1 akhisar belediyespor

GALATASARAY 2 - 1 AKHİSAR BELEDİYESPOR

Galatasaray, Ziraat Türkiye KUpası E Grubu'ndaki ilk maçında Akhisar Belediyespor'u, seyircisi önünde 2-1 mağlup etti.

Tarih : 18 Aralık 2015, 10:06
Puan Ver : Galatasaray 2 - 1 Akhisar Belediyespor(9/10)6


Galatasaray, Ziraat Türkiye KUpası E Grubu'ndaki ilk maçında Akhisar Belediyespor'u, seyircisi önünde 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekibin gollerini 9. dakikada Umut ve 24. dakikada Bilal atarken, Akhisar'ın tek sayısı 49. dakikada Lua Lua'dan geldi. TT Arena'da tribünlerin büyük çoğunluğunun boş olduğu görülürken stadyuma gelen taraftarlar da Galatasaray yönetimini ve takımı protesto etti.








Etiketler: Galatasaray  2  -  1  Akhisar  Belediyespor    haber

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