Aysal'dan Yıldırım Demirören'e Yanıt Gecikmedi: Sorunun Baş Aktörüdür
Galatasaray'dan Bruma Transferi İçin Dev Adım
Trabzonspor Filip Novak İle Anlaştı
Galatasaray, 17 Yaşındaki Futbolcuyu Denemeye Aldı
Gençlerbirliği, Hazırlık Maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 Yendi
Doların Ateşi Yükseldi! 3,80 Lirayı Aştı
Antalyaspor'un Yeni Başkanı Cihan Bulut
Erdoğan'dan Kaymakam Maaşlarına Düzenleme Sinyali: Emri Altında Çalışanlardan Düşük Maaş Alamazlar
Jeff Bezos, 105 Milyar Dolar Servetle Tüm Zamanların En Zengini Oldu
Abdullah Avcı: Arda Turan Transferi İki Gün İçerisinde Belli Olacak
Turcoin Projesinin Arkasından Saadet Zinciri Şirketi Çıktı
Abdullah Avcı: Büyük Takımlardan Transfer Teklifi Aldım
Yasin Öztekin Galatasaray İle Yeni Sözleşme Yapmak İstediğini Açıkladı
Sahte Bal Tarihe Karışacak! Tüm Ürünler İncelenecek
Brezilyalı Josef De Souza Fenerbahçe'de Kalmak İstiyor
Thy, Çalışanlarını Bir Maaş İkramiyeyle Ödüllendirdi
Asgari Ücrete 100 Lira Destek Ödemesi Devam Edecek
Ethereum Rekora Doymuyor! Bin 350 Da Doları Aştı
Beşiktaş-Adalar Seferi Yeniden Başlıyor
İstanbul'da İnsani Geçim Ücreti 2 Bin 385 Lira

Galatasaray, 17 yaşındaki futbolcuyu denemeye aldı

GALATASARAY, 17 YAŞINDAKİ FUTBOLCUYU DENEMEYE ALDI

Ligin 2. devresine hazırlanan Galatasaray, 17 yaşındaki Güney Afrikalı futbolcu Jermaine George'u denemeye aldı.

Tarih : 10 Ocak 2018, 20:30
Puan Ver : Galatasaray, 17 Yaşındaki Futbolcuyu Denemeye Aldı(6/10)2

Süper Ligin 2. devresine Fatih Terim yönetiminde Antalya'da hazırlanan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların mayıs ve eylül aylarında iki kez denediği 17 yaşındaki Güney Afrikalı futbolcu Jermaine George'u yeniden İstanbul'a getirdi.

3 HAFTALIK EĞİTİMDEN SONRA ÜLKESİNE DÖNECEK

Oyuncunun kulübü Old Mutual Football Acedemy'nin bilgisine göre 18 yaş altında denizaşırı transferi gerçekleşemeyecek oyuncu 3 haftalık eğitimden sonra ülkesine geri dönecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  17  Yaşındaki  Futbolcuyu  Denemeye  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER