GALATASARAY, 17 YAŞINDAKİ FUTBOLCUYU DENEMEYE ALDI
Ligin 2. devresine hazırlanan Galatasaray, 17 yaşındaki Güney Afrikalı futbolcu Jermaine George'u denemeye aldı.
Süper Ligin 2. devresine Fatih Terim yönetiminde Antalya'da hazırlanan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların mayıs ve eylül aylarında iki kez denediği 17 yaşındaki Güney Afrikalı futbolcu Jermaine George'u yeniden İstanbul'a getirdi.
3 HAFTALIK EĞİTİMDEN SONRA ÜLKESİNE DÖNECEK
Oyuncunun kulübü Old Mutual Football Acedemy'nin bilgisine göre 18 yaş altında denizaşırı transferi gerçekleşemeyecek oyuncu 3 haftalık eğitimden sonra ülkesine geri dönecek.
Kaynak: haberinburada
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