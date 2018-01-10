Süper Ligin 2. devresine Fatih Terim yönetiminde Antalya'da hazırlanan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların mayıs ve eylül aylarında iki kez denediği 17 yaşındaki Güney Afrikalı futbolcu Jermaine George'u yeniden İstanbul'a getirdi.

3 HAFTALIK EĞİTİMDEN SONRA ÜLKESİNE DÖNECEK

Oyuncunun kulübü Old Mutual Football Acedemy'nin bilgisine göre 18 yaş altında denizaşırı transferi gerçekleşemeyecek oyuncu 3 haftalık eğitimden sonra ülkesine geri dönecek.

Kaynak: haberinburada