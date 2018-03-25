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Galatasaray, 17 milyonu kasasına koydu

GALATASARAY, 17 MİLYONU KASASINA KOYDU

Galatasaray yönetimi, yıllardır iletişime geçilmemiş veya bir şekilde kulübe küs olan üyeleri tek tek aradı. 2 ayda 8 bin 227 üyeye ulaşırken, 17 milyon TL gelir sağlandı.

Tarih : 25 Mart 2018, 11:00
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Galatasaray yönetimi, unutulmuş veya kulübe bir şekilde küsmüş üyeleri yeniden aktif hale getirmek için düğmeye bastı.

Başkan Mustafa Cengiz, atıl haldeki bu potansiyeli ortaya çıkarma çalışmalarını başlattı. Üyelerle tek tek temas kurulurken, ortaya kulüp için yeni bir 'insan kaynakları portföyü' çıktı. Yıllardır kulüple ilişki içinde olmayan birçok üyenin bugün iş hayatında önemli konumda olduğu tespit edildi.

YÖNETİM SADECE 1 ÜYE ATADI

Yapılan görüşmelerde 8 bin 227 kayda açık üye sayısına ulaşıldı. Bu rakam kulüp tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Üyelerle yapılan bire bir görüşmeler kombine ve loca satışlarına da yansıdı; son 2 ayda 17 milyon liralık satış yapıldı.

Diğer yandan kulüp bünyesindeki 5 şirkete de, Galatasaray taraftarı ve konusunda uzman olan simler seçildi. Mustafa Cengiz yönetimi bu süreçte sadece 1 üyesini şirketlerde görevlendirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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