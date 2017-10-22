Spor Toto Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

İKİ TAKIM DA NET FIRSATLAR YAKALADI

Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçta tribünler tıklım tıklım doluydu. İlk dakikadan itibaren mücadele düzeyi çok yüksek olan maçta iki takım da ilk yarıda net fırsatlar yakaladı ancak topu ağlara göndermeyi başaran olmadı.

GALATASARAY HÜCÜMDA ETKİLİ OLAMADI

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısı da büyük çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe savunması maç boyunca Galatasaray'ın yıldızlarını etkisiz kılmayı başarırken sarı lacivertlilerin hücum oyuncuları ise yakaladıkları fırsatları değerlendirmekte başarılı olamadı.

HASAN ALİ'NİN ELİYLE MÜDAHALESİNE HAKEM DEVAM DEDİ

Maçın 53. dakikasında Galatasaraylılar, Fenerbahçe ceza sahası içinde topun Hasan Ali'nin eline değdiği iddiasında bulundu ancak hakem oyunu devam ettirdi. Bu pozisyon sonrasında tribünlerin ve oyuncuların hakem Cüneyt Çakır'a tepkisi oldu.

BELHANDA İKİNCİ SARIDAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 73. dakikasında Younes Belhanda penaltı beklediği pozisyonda hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.İki takımın da tüm çabalarına rağmen maçta gol sesi çıkmayınca nefes kesen derbi 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 23 yaparken Fenerbahçe 15 puana ulaştı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Kaynak: haberinburada