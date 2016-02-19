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galatasaray 1-1 lazio

GALATASARAY 1-1 LAZİO

UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında Galatasaray sahasında İtalyan temsilcisi Lazio ile 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 19 Şubat 2016, 09:15
Puan Ver : Galatasaray 1-1 Lazio(5.6/10)5


UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında Galatasaray sahasında İtalyan temsilcisi Lazio ile 1-1 berabere kaldı. 12. dakikada Sabri Sarıoğlu ile öne geçen sarı kırmızılı takım, 10 dakika sonrasında Savic'in golüne engel olamayınca tur şansını 25 Şubat'ta Roma'da oynanacak rövanş maçına bıraktı.



Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Gary Beswick (İngiltere)

Galatasaray: Muslera, Denayer, Koray Günter, Hakan Balta, Carole (Dk. 71 Olcan Adın), Chedjou, Donk, Sabri Sarıoğlu (Dk. 78 Umut Bulut), Selçuk İnan, Sneijder (Dk. 89 Yasin Öztekin), Podolski

Lazio: Marchetti, Konko, Mauricio, Hoedt, Radu, Anderson (Dk. 58 Candreva), Parolo, Biglia, Savic, Lulic (Dk. 90 Mauri), Matri (Dk. 69 Klose)

Goller: Dk. 12 Sabri Sarıoğlu (Galatasaray), Dk. 21 Savic (Lazio)

Sarı kartlar: Dk. 21 Donk (Galatasaray), Dk. 60 Parolo, Dk. 77 Biglia (Lazio)



MAÇIN GOL POZİSYONLARI!

12. dakikada Galatasaray müsabakada öne geçti. Selçuk İnan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Donk, penaltı noktası üzerinde topu kontrol etti. Sırtı kaleye dönük kalan Hollandalı oyuncu, meşin yuvarlağı sağındaki Sabri Sarıoğlu'na aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 1-0 

21. dakikada Lazio skora dengeyi getirdi. Sol taraftan kazanılan serbest vuruşu kullanan Anderson'un ceza alanına ortasında Savic, altıpastan topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-1.








Etiketler: Galatasaray  1-1  Lazio    haber

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