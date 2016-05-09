

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı. Mücadele hakem Mete Kalkavan'ın düdüğü ile başladı.







Mücadeledeki ilk tehlikeli atak Beşiktaş'tan geldi. 5. dakikada sol kanatta topla buluşan Olcay'ın ortasında ceza sahası içinde Jose Sosa'nın şutunu kaleci Muslera kurtardı.







Yasin net golü kaçırdı!







Galatasaray, 7. dakikada net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Podolski ile verkaça giren Yasin sol çaprazda kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldı. Yasin'in şutu kalenin sağından auta çıktı.







17. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Sosa, sol kanatta boş durumda olan Quaresma'ya orta yaptı. Quaresma'nın şutu Muslera'da kaldı.







26. dakikada Beşiktaş tehlikeli bir atak geliştirdi. Sağ kanatta Quaresma'nın yaptığı ortayı Mario Gomez ceza sahası içinde kontrol etti ve Olcay'a pas verdi; Olcay'ın direk dibine yaptığı vuruşu kaleci Muslera kornere çeldi.







33. dakikada Galatasaray serbest vuruş kazandı. topun başına geçen Sneijder'in ceza sahasına ortası savunmadan sekti ve Podolski'nin önünde kaldı. Podolski'nin şutu çerçeveyi bulmadı.







42. dakikada Beşiktaş, defanstan topu başarılı bir şekilde çıkardı ve sağ kanatta Olcay topla buluştu. Olcay'ın pasında Mario Gomez'in sert şutu kaleciden döndü, Quaresma dönen topa vurdu ancak top auta çıktı.







Derbide ilk yarı 0-0 sona erdi.







Sosa karşı karşıya kaçırdı!







Beşiktaş, Sosa ile 47 ve 48. dakikalarda arka arkaya iki net pozisyondan yararlanamadı. İkinci yarıysa baskılı başlayan Siyah-Beyazlılar'da Arjantinli futbolcu net pozisyonları değerlendiremedi.







Yine Sosa yine aut!







Beşiktaş ikinci yarıda Galatasaray kalesini abluka altına aldı ve üst üste pozisyonlar üretmeye başladı. 57. dakikada Mario Gomez Galatasaray ceza sahasına girdi, müsait durumda bulunan Sosa'ya pasını verdi ancak Sosa kale dibinden topu dışarı vurdu.







Muslera müthiş kurtardı







68. dakikada Beşiktaş atağında Quaresma'nın ortasında Atiba'nın şutunu Muslera direk dibinde müthiş kurtardı ve takımının gol yemesini önledi.







Mario Gomez sahnede!







76. dakikada Beşiktaş, Galatasaray yarı sahasında paslaşmaya başladı. Sol kanatta topla buluşan Cenk tosun ceza sahasına girdi ve boş durumda bulunan Mario Gomez'e verdi ve Gomez boş kaleye topu yollayarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.







Kalan dakikalarda Beşiktaş, Galatasaray kalesinde tehlikeli pozisyonlar üretse de 2. golü bulamadı. Son dakikalar ise sinir harbi şeklinde geçti. Galatasaray, bütün hatlarıyla Beşiktaş kalesinde gol ararken Siyah-Beyazlılar ise savunmada açık vermemek için elinden geleni yaptı. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan son düdüğü çaldı ve Beşiktaş, TT Arena'da hem ilk galibiyetini aldı hem de şampiyonluk yolunda büyük bir engeli geçmiş oldu.