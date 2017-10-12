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Gala gecesine Meryem'in göğüs dekoltesi damga vurdu

GALA GECESİNE MERYEM'İN GÖĞÜS DEKOLTESİ DAMGA VURDU

Meryem Uzerli, başrolünde oynadığı "Cingöz Recai" filminin galasında giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle hayranlarının ateşini yükseltti.

Tarih : 12 Ekim 2017, 02:10
Puan Ver : Gala Gecesine Meryem'in Göğüs Dekoltesi Damga Vurdu(7/10)3

Peyami Safa'nın aynı isimli eserinden uyarlanan "Cingöz Recai"nin galası Kanyon AVM'de yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Meryem Uzerli'nin gala gecesinde giydiği kıyafetteki göğüs dekoltesi hayranlarının ateşini yükseltti.

MİKROFONLARI GERİ ÇEVİRMEDİ

Gala gecesinde şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Meryem Uzerli, kendisine yöneltilen mikrafonları da geri çevirmedi."ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM"

Uzerli, "Cingöz Recai"nin içinde her duygunun olduğuna dikkati çekerek, "Çekimleri Rusya St. Petersburg'da ve İstanbul'da yaptık. Çok güzel enerjisi olan bir film. Ben Haluk Bilginer ve Kenan İmirzalıoğlu'yla tanıştığım için Allah'a şükrediyorum. Çok güzel bir kadro olduk." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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