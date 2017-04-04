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GABAR DAĞI'NDA PATLAMA: ŞEHİT VE YARALI ASKERLER VAR


GABAR DAĞI'NDA PATLAMA: ŞEHİT VE YARALI ASKERLER VAR
Tarih : 04 Nisan 2017, 10:22
Puan Ver : Gabar Dağı'nda Patlama: Şehit Ve Yaralı Askerler Var(7/10)9


Alınan bilgiye göre, Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında teröristler araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.



Saldırıda 1 asker şehit düştü, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.



 



kaynak:hürriyet








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