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g7: esad'ın suriye'nin geleceğinde yeri yok!

G7: ESAD'IN SURİYE'NİN GELECEĞİNDE YERİ YOK!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "G7 ülkeleri Esad'ın Suriye'nin geleceğinin bir parçası olamayacağı konusunda hemfikir" dedi.

Tarih : 11 Nisan 2017, 13:52
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Fransız Bakan, Suriye'de uluslararası toplum tarafından izlenen ateşkesin sürdürülmesinin ilk adım olarak hayati önemde olduğunu ifade etti.



Rusya'ya da çağrıda bulunan Ayrault, “G7, Rusya'ya bu iki yüzlülüğün sona ermesini söyleyecek. Kendimizi içinde bulduğumuz bu durumdan çıkmak için sahici ve içten bir şekilde siyasi sürecin yürütülmesine ihtiyaç var” dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da “Esad Yönetimi'nin sona yaklaştığı konusunda hemfikiriz” ifadesini kullandı. Tillerson, Moskova'nın Esad, İran ve Hizbullah ile yaptığı işbirliğinin Rusya'nın menfaatine olmadığını da sözlerine ekledi.



 



kaynak:sözcü








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