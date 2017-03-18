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g20'nin en dikkat çeken ismi o oldu!

G20'NİN EN DİKKAT ÇEKEN İSMİ O OLDU!

G-20 zirvesi aile fotoğraflarında en çok dikkati çeken, Fransa Maliye Bakanı Sapin'in parlak eflatun çorapları oldu.

Tarih : 18 Mart 2017, 09:42
Puan Ver : G20'nin En Dikkat Çeken İsmi O Oldu!(10/10)11


Almanya'nın Baden Baden kentinde bu akşam saat 19.30'da sona eren G-20 zirvesinin ardından, delegasyon üyeleri birlikte aile fotoğrafı çektirdi.



Fotoğrafta en ön sırada oturan Fransız Maliye Bakanı Michel Sapin'in parlak eflatun renginde çorabı herkesin dikkatini çekti. Bakan Sapin'in takım elbisesine uymayan eflatun renginde çorabı, gece karanlığında çoğu davetlinin koyu takım elbiseleri arasında, aile fotoğrafına farklı bir renk kattı.



 



kaynak:hürriyet








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