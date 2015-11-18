G-20'nin en esrarengiz görüntüsünün sırrı sonunda çözüldü. Bakın o merak edilen kişi kim çıktı



Antalya'daki G-20 zirvesinde tüm dünyanın gözü ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine çevrilmişken kameralara takılan bir görüntü herkesin dikkatini çekmişti.







O ADAM BEYAZ SARAY'IN ÖZEL ASİSTANI ÇIKTI



İki ülke liderlerinin alışılmış görüşmelerinin aksine son buluşma, G-20 toplantılarının yapıldığı otelin lobisinde gerçekleşti. Obama ve Putin görüşürken, lobideki bir kişi kameraya bakarak iki lidere doğru, geri geri yürüyüp yaklaştı. Sonra durup kameraya bakmaya devam etti.



Bu görüntüler sosyal medyada çok tartışıldı. Bazı yorumcular esrarengiz şahsın Obama ve Putin'i "çaktırmadan dinlemeye çalıştığını" iddia etti. Başkalarına göre adam arkasına Obama ve Putin'i alıp "selfie" çekecekti fakat kameranın başka yöne dönmediğini görünce bundan vazgeçmişti.



Bu tezler sonunda yalanlandı. Aslında bu şahıs, Beyaz Saray'da özel asistan olarak görev yapan, heyetin kıdemli üyelerinden Duncan Teater'dan başkası değildi. Teater, Obama-Putin özel görüşmesi sırasında Rus televizyonunun görüntü aldığını görünce araya girip liderlerin dudaklarının okunmasını engellemeye çalışmıştı. Ama yanlış yerde durduğu için bunu başaramamıştı.







'SELFİE ÇEKELİM DEDİM İSTEMEDİ'



Bu gerçeğe bir Facebook mesajıyla dikkat çeken gazeteci Dilay Yalçın şöyle ekledi: "Kendisi şu an bir internet celebritysine (ünlü) dönüşmüş vaziyette ve bundan nefret ediyor. 50 kere selfie çekelim dedim, istemedi."