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g20 zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı

G20 ZİRVESİ'NİN SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

Çin'in Hangcou kentinde düzenlenen 11'inci G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bilgirgede tüm ülkelere terörle mücadeleye ilişkin verdikleri taahhütleri uygulama çağrısı yapıldı. Aynı zamanda 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Tarih : 06 Eylül 2016, 10:39
Puan Ver : G20 Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi Açıklandı(8/10)10


 Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği  zirvenin sonuç bildirgesinde, uluslararası ticaret ve kalkınmanın  canlandırılması, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kapsayıcı ve sürüdürülebilir  küresel kalkınma, yenilikçi ekonomik büyüme, terörle ortak mücadele ve istihdamın  artırılması vurgusu yapıldı.



YENİLİKÇİ KALKINMA MODELİ



G20 ülkeleri, kısa vadeli ekonomik büyümenin sürdürülmesinin önemine  işaret ederken, arz kısıtlamalarının ortadan kaldırılarak orta ve uzun vadeli  potansiyelin ortaya çıkarılması gerektiğine değinildi. Yenilikçi küresel kalkınma  modeli ile uluslararası ticaret ve yatırım işbirliğinin artırılması, gelişmekte  olan ülkelere teknik altyapı, enerji ve insan sermayesi gibi konularda gerekli  desteğin sağlanması gerektiğine işaret edildi.



Üye ülkelerin, küresel yatırım ve ticaretin özgürleştirilmesi ve  kolaylaştırılması konusunda hemfikir olduğunun altı çizilen bildirgede, bu konuda  yıl sonuna kadar bir eylem planı oluşturulacağı ve ilgili ticaret örgütlerine  benzer yönde uygulamaları hayata geçirmeleri için çağrıda bulunulacağı aktarıldı.








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