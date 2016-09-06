

Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirvenin sonuç bildirgesinde, uluslararası ticaret ve kalkınmanın canlandırılması, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kapsayıcı ve sürüdürülebilir küresel kalkınma, yenilikçi ekonomik büyüme, terörle ortak mücadele ve istihdamın artırılması vurgusu yapıldı.







YENİLİKÇİ KALKINMA MODELİ







G20 ülkeleri, kısa vadeli ekonomik büyümenin sürdürülmesinin önemine işaret ederken, arz kısıtlamalarının ortadan kaldırılarak orta ve uzun vadeli potansiyelin ortaya çıkarılması gerektiğine değinildi. Yenilikçi küresel kalkınma modeli ile uluslararası ticaret ve yatırım işbirliğinin artırılması, gelişmekte olan ülkelere teknik altyapı, enerji ve insan sermayesi gibi konularda gerekli desteğin sağlanması gerektiğine işaret edildi.







Üye ülkelerin, küresel yatırım ve ticaretin özgürleştirilmesi ve kolaylaştırılması konusunda hemfikir olduğunun altı çizilen bildirgede, bu konuda yıl sonuna kadar bir eylem planı oluşturulacağı ve ilgili ticaret örgütlerine benzer yönde uygulamaları hayata geçirmeleri için çağrıda bulunulacağı aktarıldı.