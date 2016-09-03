

Ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou'da düzenlenen açılış törenine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Türkiye'den Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu katıldı.







Çin Lideri Şi, B20 Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Dünya, Çin'in istikrarlı ekonomik büyümesini devam ettirip ettiremeyeceğini merak ediyor. Kendi kalkınmamızı sürdürerek, küresel ekonomi adına fırsatlar sunmaya devam edeceğimiz noktasında özgüvenimiz tam." ifadesini kullandı.







"G20, sadece bu oluşuma üye olan ülkelere değil bütün dünyaya aittir." diye konuşan Şi, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünya halklarının her yeni gününün bir öncekinden daha iyi olmasını amaçladıklarını belirtti. Konuşmasında dünyada barış ve istikrar için uluslararası kamuoyuna ortak çaba sarf etmesi çağrısında bulunan Çin Devlet Başkanı, "Tüm ülkelerin, kendi arka bahçesini büyütmekten öte, kazan-kazan ilkesini benimseyerek, büyük bir dünya bahçesini inşa etmek için çalışması gerektiğini" söyledi.