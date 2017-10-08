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FÜZEYLE KOBRA HELİKOPTERİ VURARAK 2 PİLOTU ŞEHİT EDEN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Füzeyle Kobra Helikopteri Vurarak 2 Pilotu Şehit Eden Terörist Öldürüldü
Tarih : 08 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : Füzeyle Kobra Helikopteri Vurarak 2 Pilotu Şehit Eden Terörist Öldürüldü(9/10)5

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Gözebaşı Köyü kırsalında 26 Eylül günü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 5 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin 13 Mayıs 2016 tarihinde Çukurca'da Kobra helikopteri füzeyle düşürdüğü iddia edilen Torhildan Derwiş kod adlı Müjdat Taşdemir olduğu öğrenildi.

HELİKOPTER, FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ

13 Mayıs 2016'da Çukurca'daki üs bölgesine teröristlerce saldırı düzenlenmiş, burada 6 asker şehit düşmüştü. Çıkan çatışmaya destek amaçlı gönderilen kobra helikopterin düşmesi sonucunda da Kara Pilot Üsteğmen Burak Bikebahşi ve 36 yaşındaki Kara Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem Şahan şehit olmuştu. TSK'dan yapılan ilk açıklamada helikopterin düşüş nedeni teknik arıza olarak açıklanmış, araştırmanın ardından füzeyle düşürülmüş olabileceği duyurulmuştu.

FÜZE FIRLATMA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

PKK ise helikopterin düşüren teröristin füzeyi fırlattığı görüntüleri yayınlayarak saldırıyı üstlenmişti. Görüntülerde Rus yapımı SAM Strela SA-2 füzesiyle kobra tipi helikopterin düşürülme anı yer alıyordu.

2 KADIN YÖNETİCİ DE ÖLDÜ

Diyarbakır'daki çatışmada terör örgütünün sözde 'Özgür Kadın Birlikleri' ismini verdiği 'YJA Star' elebaşı isimlerden 'Gülnaz Ege' kod adlı Nuran Er ve İçişleri Bakanlığı'nın 'Gri renkli arananlar listesi'nde yer alan ve sözde özel güç sorumlusu Sariye Amed kod adlı Sevim Solmuş'un da öldürüldüğü açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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