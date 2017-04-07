FÜZELERİN FIRLATILDIĞI GEMİLER KIBRIS AÇIKLARINDA!
Suriye'deki hava üslerine 59 füzenin ateşlendiği USS Ross ve USS Porter savaş gemileri, aynı zamanda Rusya'nın üssü Tartus'un karşısında yer alıyor.
ABD'nin Suriye'ye füze fırlattığı USS Ross ve USS Porter savaş gemileri, Akdeniz'de bulunuyor. Saldırı sırasında Kıbrıs açıklarında, Şayrat hava üssünün karşısında konuşlanan savaş gemilerinden 59 Tomahawk Cruise ateşlendi.
Pentagon iki gün boyunca saldırı için hazırlık yaptı, dün de gün boyunca toplantı sürdü. Gemiler bu sırada son pozisyonlarını aldı ve füzeler peş peşe fırlatıldı.
kaynak:milliyet
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