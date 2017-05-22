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Füzeleri Test Ettiren Kim'den Seri Üretim Talimatı
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füzeleri test ettiren kim'den seri üretim talimatı

FÜZELERİ TEST ETTİREN KİM'DEN SERİ ÜRETİM TALİMATI

Kuzey Kore, Pazar günü gerçekleştirdiği füze denemesini "kusursuz" olarak tanımladı.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 12:17
Puan Ver : Füzeleri Test Ettiren Kim'den Seri Üretim Talimatı(7/10)6


Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, füzelerin seri üretiminin yapılması ve göreve hazır şekilde konuşlandırılması için talimat verdi.Kuzey Kore, dün orta menzilli füze denemesi gerçekleştirdiğini doğruladı. Kuzey Kore devlet televizyonu, başarıyla sonuçlandığını bildirdiği füze testini "kusursuz" olarak niteledi. Haberlerde, füzelere nükleer başlık eklenebileceği ve yeni orta menzilli füzelerin göreve hazır şekilde konuşlandırılacağı belirtildi.



Kuzey Kore resmi yayın organları, Kim Jong-un'un Pukguksong-2 tipi



füze denemesinin sonuçlarından memnun olduğunu duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim'in füzeyi başarılı stratejik bir silah olarak nitelendirdiği ve bu silah sisteminin göreve hazır hale getirilmesi emrini verdiği bildirildi.



Kim, "Taktik ve teknik veriler, partinin taleplerini yerine getirdiği için bu füze tipinin seri üretimine başlanmalı” açıklamasını yaptı. Kuzey Kore, Pukguksong-2 tipi füzenin denemesini ilk olarak geçen Şubat yapmıştı.



 



kaynak:mynet








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