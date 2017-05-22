FÜZELERİ TEST ETTİREN KİM'DEN SERİ ÜRETİM TALİMATI
Kuzey Kore, Pazar günü gerçekleştirdiği füze denemesini "kusursuz" olarak tanımladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, füzelerin seri üretiminin yapılması ve göreve hazır şekilde konuşlandırılması için talimat verdi.Kuzey Kore, dün orta menzilli füze denemesi gerçekleştirdiğini doğruladı. Kuzey Kore devlet televizyonu, başarıyla sonuçlandığını bildirdiği füze testini "kusursuz" olarak niteledi. Haberlerde, füzelere nükleer başlık eklenebileceği ve yeni orta menzilli füzelerin göreve hazır şekilde konuşlandırılacağı belirtildi.
Kuzey Kore resmi yayın organları, Kim Jong-un'un Pukguksong-2 tipi
füze denemesinin sonuçlarından memnun olduğunu duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim'in füzeyi başarılı stratejik bir silah olarak nitelendirdiği ve bu silah sisteminin göreve hazır hale getirilmesi emrini verdiği bildirildi.
Kim, "Taktik ve teknik veriler, partinin taleplerini yerine getirdiği için bu füze tipinin seri üretimine başlanmalı” açıklamasını yaptı. Kuzey Kore, Pukguksong-2 tipi füzenin denemesini ilk olarak geçen Şubat yapmıştı.
kaynak:mynet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar