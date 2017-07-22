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Futbolu Bırakacak Denen Ibrahimovic, Bomba Gibi Dönüyor

FUTBOLU BIRAKACAK DENEN IBRAHİMOVİC, BOMBA GİBİ DÖNÜYOR

35 yaşında yaşadığı sakatlığın ardından futbolu bırakması gündeme gelen Zlatan Ibrahimovic, paylaştığı videoyla "Dönüyorum" dedi.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : Futbolu Bırakacak Denen Ibrahimovic, Bomba Gibi Dönüyor(7/10)3

35 yaşındaki yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rehabilitasyon sürecinin gayet iyi geçtiğini gösterdi.

FECİ SAKATLANMIŞTI

Manchester United'ın Anderlecht ile oynadığı rövanş mücadelesinde Zlatan Ibrahimovic bir hava topu mücadelesinde ayağını yanlış basınca feci şekilde sakatlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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