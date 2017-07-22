FUTBOLU BIRAKACAK DENEN IBRAHİMOVİC, BOMBA GİBİ DÖNÜYOR
35 yaşında yaşadığı sakatlığın ardından futbolu bırakması gündeme gelen Zlatan Ibrahimovic, paylaştığı videoyla "Dönüyorum" dedi.
35 yaşındaki yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rehabilitasyon sürecinin gayet iyi geçtiğini gösterdi.
FECİ SAKATLANMIŞTI
Manchester United'ın Anderlecht ile oynadığı rövanş mücadelesinde Zlatan Ibrahimovic bir hava topu mücadelesinde ayağını yanlış basınca feci şekilde sakatlanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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