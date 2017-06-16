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futbolda transfer dönemi yarın başlayacak

FUTBOLDA TRANSFER DÖNEMİ YARIN BAŞLAYACAK

Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:31
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2017-2018 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, yarın başlayacak ve 8 Eylül 2017 tarihinde sona erecek.



2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2018 tarihinde bitecek.



 



kaynak:sabah








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