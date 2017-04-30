FIFA hakem hatalarını azaltmak için harekete geçti. 2018 Dünya Kupası'nda hakemler pozisyon tekrarlarını izleyip ona göre karar verebilecek. Futbolda teknolojik dönem başlıyor.



2018 Dünya Kupası futbol dünyasında bir devrime sahne olacak. Bugüne kadar birçok spor dalında hakem kararlarını daha doğru hale getirmek için teknolojinin nimetlerinden faydalanılırken, futbol bu konuda biraz daha geride kalmıştı. Ancak Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda bir dönem sona erecek. Futbolda teknolojik dönem başlıyor.



FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada 2018 Dünya Kupası'nda hakemlerin tartışmalı durumlarda kameralarla çekilen görüntülere bakabileceklerini ve buna göre karar verebileceklerini belirtti.



Tekrar görüntüleri izleyerek karar verme Amerikan futbolu ve basketbol başta olmak üzere birçok spor dalında uzun süredir kullanılıyor. Geçmiş turnuvalarda yapılan hakem hataları nedeniyle çok sayıda futbol takımı benzer bir yöntemin kullanılmasını talep etmiş ama bugüne kadar bu yönde bir çalışma yapılmamıştı. Nihayet 2018'de bu yöntem kullanılmaya başlanacak.