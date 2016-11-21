Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının beş yıl süreyle yayın hakları ihalesini muhammen bedelin 5 milyon dolar üzerindeki 500 milyon dolar tutarındaki teklifi ile Digiturk kazandı.



Yayın hakları 2017-2022 yılları arasında beş sezonu kapsıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Digiturk'un yayın ihalesinde D paketine 500 milyon dolar teklif verdiğini ve ihalenin sonuçlandığını söyledi. Digiturk'un bu tutar üzerine ayrıca KDV ödemesi gerekecek.



İhaleye ayrıca Turkcell de katıldı.



Yayın haklarının dört ayrı paket halinde devredilmesi planlanıyordu. A paketinin muhammen bedeli 425 milyon dolar olarak belirlenirken, B paketinin muhammen bedeli 45 milyon dolar, C paketinin bedeli 15 milyon dolar ve D paketinin bedeli 495 milyon dolar olarak belirlenmişti.







kaynak:sonhaber