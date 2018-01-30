FUTBOLDA ARA TRANSFER DÖNEMİ YARIN BİTECEK
Futbolda ara transfer dönemi yarın sona erecek. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla gece yarısına kadar sözleşme imzalayabilecek.
Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla yarın gece yarısına kadar sözleşme imzalayabilecek.
Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2017'de tamamlanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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