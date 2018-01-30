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Futbolda Ara Transfer Dönemi Yarın Bitecek
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Futbolda Ara Transfer Dönemi Yarın Bitecek

FUTBOLDA ARA TRANSFER DÖNEMİ YARIN BİTECEK

Futbolda ara transfer dönemi yarın sona erecek. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla gece yarısına kadar sözleşme imzalayabilecek.

Tarih : 30 Ocak 2018, 10:50
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Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla yarın gece yarısına kadar sözleşme imzalayabilecek.

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2017'de tamamlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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