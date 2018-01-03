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Futbolda Ara Transfer Dönemi Yarın Başlıyor

FUTBOLDA ARA TRANSFER DÖNEMİ YARIN BAŞLIYOR

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak, 31 Ocak Çarşamba günü sona erecek.

Tarih : 03 Ocak 2018, 11:50
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Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Çarşamba günü sona erecek.

2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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