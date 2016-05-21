

Akıllara durgunluk veren olay Gaziantep'te yaşandı. Gaziantepspor'dan 410 bin TL alacağı olan ve buna karşılık bonservisini almak üzere anlaşan Erdem Şen TFF'nin internet sitesinden sözleşmesinin feshedilmediğini öğrenince kulüp binasına gitti. Erdem sözleşmesini alıp binadan ayrıldı.







EVRAKLAR KARGO iLE GiTMiŞ







Kulüp görevlilerinin olayı farketmesinin ardınan polise haber verildi.







Uçağa binerek kentten ayrılmak üzere olan Erdem Şen, uçaktan indirilerek savcılığa götürüldü...







Ancak Gaziantepspor'un aldığını iddia ettiği evraklar Erdem'in üzerinden çıkmadı. Evrakları kargo ile gönderdiği öğrenilen Erdem gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Belçika'ya giden Erdem ile ilgili Güneydoğu temsilcisi, hırsızlık yapıldığını iddia etti ve o anların görüntüsünü yayınladı.