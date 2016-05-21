FUTBOLCUYU 'HIRSIZ' DİYE UÇAKTAN İNDİRTTİLER!
Gaziantepspor'dan ayrılmak isteyen Erdem Şen kulüple fesih sözleşmesi imzaladı. TFF sitesinden sözleşmesinin feshedilmediğini öğrenen Erdem kulübe giderek karşılıklı imzaladıkları evrakı aldı. Oyuncusunun hırsızlık yaptığını iddia eden yönetim suç duyurusunda bulundu.
Akıllara durgunluk veren olay Gaziantep'te yaşandı. Gaziantepspor'dan 410 bin TL alacağı olan ve buna karşılık bonservisini almak üzere anlaşan Erdem Şen TFF'nin internet sitesinden sözleşmesinin feshedilmediğini öğrenince kulüp binasına gitti. Erdem sözleşmesini alıp binadan ayrıldı.
EVRAKLAR KARGO iLE GiTMiŞ
Kulüp görevlilerinin olayı farketmesinin ardınan polise haber verildi.
Uçağa binerek kentten ayrılmak üzere olan Erdem Şen, uçaktan indirilerek savcılığa götürüldü...
Ancak Gaziantepspor'un aldığını iddia ettiği evraklar Erdem'in üzerinden çıkmadı. Evrakları kargo ile gönderdiği öğrenilen Erdem gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Belçika'ya giden Erdem ile ilgili Güneydoğu temsilcisi, hırsızlık yapıldığını iddia etti ve o anların görüntüsünü yayınladı.
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