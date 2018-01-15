FUTBOLCUYA TEKME ATAN HAKEME AĞIR CEZA!
Nantes- PSG maçının son dakikalarında kendisini düşüren futbolcuya ilk önce tekme atan daha sonra da ikinci sarı karttan kırmızı kart veren Chapron, soruşturma bitene kadar hakemlik yapamayacak
Fransa Futbol Federasyonu, Fransız hakem Chapron hakkındaki kararını açıkladı.
"SORUŞTURMA BİTENE KADAR HAKEMLİK YAPAMAYACAK"
Maçın son dakikalarında Nantes takımı oyuncusu Diego Carlos'un kendini düşürdüğünü sanıp önce tekme atan; ardından da ikinci sarı karttan oyun dışı bırakan hakem Chapron'a ağır bir fatura çıktı.
Fransa Futbol Federasyonu, hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar Chapron'un hakemliğinin askıya alındığını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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