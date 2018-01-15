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Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
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Futbolcuya tekme atan hakeme ağır ceza!

FUTBOLCUYA TEKME ATAN HAKEME AĞIR CEZA!

Nantes- PSG maçının son dakikalarında kendisini düşüren futbolcuya ilk önce tekme atan daha sonra da ikinci sarı karttan kırmızı kart veren Chapron, soruşturma bitene kadar hakemlik yapamayacak

Tarih : 15 Ocak 2018, 20:30
Puan Ver : Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!(6/10)2

Fransa Futbol Federasyonu, Fransız hakem Chapron hakkındaki kararını açıkladı.

"SORUŞTURMA BİTENE KADAR HAKEMLİK YAPAMAYACAK"

Maçın son dakikalarında Nantes takımı oyuncusu Diego Carlos'un kendini düşürdüğünü sanıp önce tekme atan; ardından da ikinci sarı karttan oyun dışı bırakan hakem Chapron'a ağır bir fatura çıktı.

Fransa Futbol Federasyonu, hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar Chapron'un hakemliğinin askıya alındığını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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