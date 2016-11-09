FUTBOLCUNUN YUMRUK ATTIĞI HAKEM ÖLDÜ
Tulancingo kentinde Amigos del Balon sahasında oynanan maçı yöneten hakem Viktor Tejo'nun çaldığı faule Canarios-Rojo Gomez takımı oyuncusu Ruben Vasquez itiraz etti.
Tulancingo kentinde Amigos del Balon sahasında oynanan maçı yöneten hakem Viktor Tejo'nun çaldığı faule Canarios-Rojo Gomez takımı oyuncusu Ruben Vasquez itiraz etti.
FUTBOLCU YUMRUK ATTI
Futbolcu, itiraz sırasında küfür de edince hakem kırmızı kart gösterdi. Kartı görünce daha da sinirlenen Vasquez, yumruk atarak hakemi yere serdi. Yerde hareketsiz kalan hakeme yardım için koşan sağlık ekibi, hakemin kalbinin durduğunu fark etti.
kaynak:ensonhaber
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