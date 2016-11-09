

Tulancingo kentinde Amigos del Balon sahasında oynanan maçı yöneten hakem Viktor Tejo'nun çaldığı faule Canarios-Rojo Gomez takımı oyuncusu Ruben Vasquez itiraz etti.



FUTBOLCU YUMRUK ATTI







Futbolcu, itiraz sırasında küfür de edince hakem kırmızı kart gösterdi. Kartı görünce daha da sinirlenen Vasquez, yumruk atarak hakemi yere serdi. Yerde hareketsiz kalan hakeme yardım için koşan sağlık ekibi, hakemin kalbinin durduğunu fark etti.







kaynak:ensonhaber