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Futbolcunun hatası pahalıya mal oldu!

FUTBOLCUNUN HATASI PAHALIYA MAL OLDU!

Portekiz Ligi takımlarından Maritimo'nun başkanı Carlos Pereira, 5-0 yenildikleri Benfica maçında hata yapan futbolcu Fabio Pacheco'yu takımdan kovdu.

Tarih : 07 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Futbolcunun Hatası Pahalıya Mal Oldu!(5/10)1

Portekiz Ligi'nde Benfica'ya deplasmanda 5-0 yenilen Maritimo takımında fatura, futbolcu Fabio Pacheco'ya kesildi.

Maritimo Başkanı Carlos Pereira, Benfica maçında yenilen bir golde hatası bulunan Pacheco'yu takımdan gönderdi.

AYAĞINI BİLEREK ÇEKTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Fabio Pacheco'nun Benfica maçında yenilen golde ayağını bilerek çektiğini düşünen Pereira'nın orta saha futbolcusunu bu nedenden dolayı takımdan gönderdiği iddia ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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