

Meksika'da sivil savunma yetkilisi Yolanda Gutierrez, Veracruz eyaletine bağlı Cordoba kenti yakınlarında meydana gelen kazada 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.







Gutierrez, yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.







Kazada ölen ve yaralananların kimliği henüz açıklanmadı. Kazanın, aşırı hız yaptığı belirlenen otobüs şoförünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği sanılıyor.







Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.