O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

FUTBOLCULARI TAŞIYAN OTOBÜS KÖPRÜDEN UÇTU: TAM 20 ÖLÜ


FUTBOLCULARI TAŞIYAN OTOBÜS KÖPRÜDEN UÇTU: TAM 20 ÖLÜ
Tarih : 11 Ocak 2016, 11:53
Puan Ver : Futbolcuları Taşıyan Otobüs Köprüden Uçtu: Tam 20 Ölü(9/10)6


Meksika'da sivil savunma yetkilisi Yolanda Gutierrez, Veracruz eyaletine bağlı Cordoba kenti yakınlarında meydana gelen kazada 25 kişinin de yaralandığını açıkladı. 



Gutierrez, yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi. 



Kazada ölen ve yaralananların kimliği henüz açıklanmadı. Kazanın, aşırı hız yaptığı belirlenen otobüs şoförünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği sanılıyor. 



Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.








Etiketler: Futbolcuları  Taşıyan  Otobüs  Köprüden  Uçtu  Tam  20  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER