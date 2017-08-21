FUTBOLCULAR, ŞOV YAPMAK İSTERKEN PENALTIYI KAÇIRAN FUTBOLCUYU DÖVDÜ
Takımının 90+5'de kazandığı penaltıyı şov yapmak isterken kaçıran futbolcuya takım arkadaşları saldırdı.
Romanya'da oynanan Juventus Bucuresti - Steaua Bükreş maçında son saniye penaltısını George Calintaru inanılmaz bir şekilde kaçırınca takım arkadaşlarının saldırısına uğradı. Rumen medyasında yer alan haberlere göre soyunma odasında çıkan büyük kavgada Calintaru'un parmakları kırıldı.
Kaynak: haberinburada
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