Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

futbolcular rest çekti: ya tudor ya biz...

FUTBOLCULAR REST ÇEKTİ: YA TUDOR YA BİZ...

Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen Galatasaray'da futbolcular kazan kaldırdı. Milliyet'in haberine göre maçtan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Wesley Sneijder, Nigel De Jong ve Lukas Podolski önderliğindeki gruba, Hakan Balta gibi son dönemde kesik yiyen isimler de destek verdi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:02
Puan Ver : Futbolcular Rest Çekti: Ya Tudor Ya Biz...(6/10)8


Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen Galatasaray'da futbolcular kazan kaldırdı. Milliyet'in haberine göre maçtan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Wesley Sneijder, Nigel De Jong ve Lukas Podolski önderliğindeki gruba, Hakan Balta gibi son dönemde kesik yiyen isimler de destek verdi.



Önceki gece geç saatlere kadar süren zirvede, oyuncuların teknik direktör Igor Tudor'dan memnuniyetsizliklerini yüksek sesle dile getirdikleri belirlendi. Florya'daki buluşmada, taraftarın tepkisinin haklı ve yerinde olduğu üzerinde birleşen bu isimler, Tudor'un tercihlerini ise ciddi şekilde sorguladılar.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Futbolcular  Rest  Çekti  Ya  Tudor  Ya  Biz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER