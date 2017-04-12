Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen Galatasaray'da futbolcular kazan kaldırdı. Milliyet'in haberine göre maçtan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Wesley Sneijder, Nigel De Jong ve Lukas Podolski önderliğindeki gruba, Hakan Balta gibi son dönemde kesik yiyen isimler de destek verdi.



Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen Galatasaray'da futbolcular kazan kaldırdı. Milliyet'in haberine göre maçtan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Wesley Sneijder, Nigel De Jong ve Lukas Podolski önderliğindeki gruba, Hakan Balta gibi son dönemde kesik yiyen isimler de destek verdi.



Önceki gece geç saatlere kadar süren zirvede, oyuncuların teknik direktör Igor Tudor'dan memnuniyetsizliklerini yüksek sesle dile getirdikleri belirlendi. Florya'daki buluşmada, taraftarın tepkisinin haklı ve yerinde olduğu üzerinde birleşen bu isimler, Tudor'un tercihlerini ise ciddi şekilde sorguladılar.







kaynak:sabah