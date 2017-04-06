FUTBOLCU NAKİ'YE TERÖRDEN HAPİS CEZASI
Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Deniz Naki'ye, "terör örgütü propagandası" yapmaktan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin, beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılanan, Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Deniz Naki, "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Naki ve avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Naki'nin cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Cezalandırılması yönündeki mütalaaya karşı savunma yapan Naki, önceki savunmalarını yineleyerek beraatini talep etti.
kaynak:sabah
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