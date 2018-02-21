Brezilya Sul-Matogrossense 1.tur maçında Comercial MS ve Operario MS takımları arasında oynanan maçta futbolcu Jefferson Reis top toplayıcı çocuğa tekme tokat saldırdı.

Brezilya Sul-Matogrossense 1.Tur maçında Comercial MS ve Operario MS takımları karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi Comercial'ın 1-0 öne geçmesinin ardından saha kenarında top toplayıcılık yapan bir çocuk sevinç gösterilerinde bulundu.

FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bu durumu kaldıramayan Operario oyuncusu Jefferson Reis, çocuğun üzerine çullanarak genç adamı dövmeye başladı. Olayın şokuyla yere yığılan çocuk, Reis'in elinden son anda kurtarılırken ev sahibi takımın oyuncuları da Reis'in üzerine saldırdı. Operario kulübü bu çirkin anların ardından oyuncusunun sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Kaynak: haberinburada